У «АероСвіті» заявили, що компанія продовжує операційну діяльність

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії. «Менеджмент авіакомпанії продовжує функціонувати в колишньому складі, всі процедури забезпечення операційної діяльності, включаючи безпеку польотів, виконуються в повному обсязі», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, авіакомпанія звернулася до господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство з метою початку процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Також у повідомленні наголошується, що запланована санація компанії є частиною реформування, розпочатого авіакомпанією в цілях відновлення її операційної ефективності та підвищення прибутковості. Як раніше повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 господарський суд Київської області виніс ухвалу про початок провадження у справі про банкрутство приватного акціонерного товариства Авіакомпанія АероСвіт.

Згідно з постановою, суд призначив розпорядником майна арбітражного керуючого Леоніда Талана який повинен провести інвентаризацію майна компанії «АероСвіт». Компанія «АероСвіт - Українські Авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року - Boeing 737-900ER.