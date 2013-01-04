У Києві «замінували» офіс Київстара
14:35, 04 січня 2013Суспільство
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У Києві анонім повідомив про замінування центрального офісу компанії “Київстар”
У Києві замінували офіс «Київстара»
У Києві анонім повідомив про замінування центрального офісу компанії мобільного зв’язку “Київстар”.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні близько 12.30 по спецлінії “102” надійшло повідомлення від невідомого громадянина про замінування центрального офісу компанії. При цьому він вказав неправильну адресу: вулиця Деміївська.
Про всяк випадок, як зазначили у міліцейському главку, без проведення евакуації персоналу було проведено обстеження приміщення “Київстара” на Хрещатику, але вибухівки виявлено не було.
Зараз вибухотехнічні слідчо-оперативні групи із залученням кінологів, а також працівники МНС обстежують приміщення “Київстара” на вулиці Дегтярівській.
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