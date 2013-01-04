У Києві «замінували» офіс Київстара

У Києві анонім повідомив про замінування центрального офісу компанії мобільного зв’язку “Київстар”.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні близько 12.30 по спецлінії “102” надійшло повідомлення від невідомого громадянина про замінування центрального офісу компанії. При цьому він вказав неправильну адресу: вулиця Деміївська.

Про всяк випадок, як зазначили у міліцейському главку, без проведення евакуації персоналу було проведено обстеження приміщення “Київстара” на Хрещатику, але вибухівки виявлено не було.

Зараз вибухотехнічні слідчо-оперативні групи із залученням кінологів, а також працівники МНС обстежують приміщення “Київстара” на вулиці Дегтярівській.