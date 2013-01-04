АероСвіт врегулював усі питання з Борисполем

Про це УНІАН повідомив помічник генерального директора авіакомпанії зі зв`язків із громадськістю Сергій Куций.

«Всі питання з аеропортом врегульовані», - сказав С.Куций.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з 4 січня 2013 року припиняє обслуговування деяких рейсів авіакомпанії «АероСвіт» у зв`язку з порушенням фінансової дисципліни авіаперевізником.

29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника.

Згідно з постановою суду, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Леоніда Талана, який повинен провести інвентаризацію майна компанії «АероСвіт».

У постанові суду також указується розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами, який станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.