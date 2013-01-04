Міліція не знайшла вибухівки у Київстарі

15:23, 04 січня 2013
Суспільство
1122 0

Анонімне повідомлення про замінування центрального офісу компанії мобільного зв’язку “Київстар” у столиці виявилося хибним.

Київстар не мінували

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, вживаються заходи для встановлення та затримання чоловіка, який надав правоохоронцям неправдиву інформацію про закладення вибухівки.

Також у міліції нагадали, що подібні дії кваліфікуються за відповідною статтею Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на термін до 8 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter