Міліція не знайшла вибухівки у Київстарі

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, вживаються заходи для встановлення та затримання чоловіка, який надав правоохоронцям неправдиву інформацію про закладення вибухівки.

Також у міліції нагадали, що подібні дії кваліфікуються за відповідною статтею Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на термін до 8 років.