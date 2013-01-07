На Львівщині чадним газом отруїлися двоє дітей та двоє дорослих
11:47, 07 січня 2013Суспільство
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У Львівській області від отруєння чадним газом постраждало четверо осіб, з яких двоє дітей 1998 та 2000 р.н., яких у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався вчора ввечері у приватному житловому будинку у м. Буськ.
Причина отруєння встановлюється.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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