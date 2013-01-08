На Чернігівщині вибухнув котел у сауні: троє людей отримали опіки 80% тіла

Як повідомляє територіальне управління МНС у Чернігівській області, 8 січня о 00:50 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про надзвичайну подію в лазні в м. Мена, в кафе ”МонАні”. За попередніми даними, в приміщенні сауни сталася розгерметизація опалювального котла, внаслідок чого опіки окропом та паром 70-80% тіла отримали юнаки 1989 р. н. та дівчина 1990 р. н.

Всіх постраждалих доправлено до реанімаційного відділення Менської центральної районної лікарні. Стан потерпілих важкий.

На момент вибуху в сауні знаходилося близько 10 людей, при цьому постраждали лише ті молоді люди, які на момент вибуху знаходилися в парній.

Попередня причина події - порушення правил експлуатації обладнання, що призвело до створення надлишкового тиску в котлі.

За фактом події правоохоронні органи проводять перевірку.