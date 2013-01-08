Кількість «спрощенців» торік зросла до 1,3 мільйона

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням у 1 кварталі 2013 року єдиний податок платитимуть 1,3 млн. фізичних осіб і 148,7 тис. юридичних осіб, що використовують спрощену схему оподаткування.

За даними Міністерства доходів і зборів, зростання «спрощенців» виявилося передбачуваним, завдяки запровадженню 5-ої і 6-ої груп оподаткування, а також спрощенню адміністрування єдиного податку і помірним податковим ставкам.

Найпопулярнішою, згідно з повідомленням, залишається друга група «спрощенців», у якій працюють 721 тис. підприємців, що становить близько 55% від загальної кількості «спрощенців». У першій групі працюють 300 тис. платників, у третій – 250 тис. У четвертій групі працюють 149 тис. підприємців.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року ставка єдиного податку для платників податків першої групи становитиме 10% від розміру мінімальної зарплати (1147 грн), для платників другої групи - 20% розміру мінімальної зарплати. Таким чином, у 2013 році щомісячний розмір єдиного податку для суб`єктів підприємництва, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, становитиме 114,7 грн для платників податків 1-ої групи і 229,4 грн - для платників податків 2-ої групи.

Крім того, для зручності ведення бізнесу податківці ініціювали зменшення ставки податку для платників 5-ої групи – до 5% з 7% і 6-ої групи – до 7% з 10%. Буде також скасовано обмеження щодо кількості найнятих працівників. При цьому платники другої групи подаватимуть звітність раз на рік, а не щокварталу.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон ”Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності”. Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать малі підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робочих. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн. грн і мають право наймати 10 найнятих робітників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більш як 3 млн. грн і кількістю найманих працівників до 20 осіб. Для таких підприємців ставку податку встановлено на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їх діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з доходом не більш як 5 млн. грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, які набрали чинності з 1 липня 2012 року, базу оподаткування єдиним податком було розширено, зокрема, було запроваджено 5 і 6 групи «спрощенців».

Обсяг надходжень до державного бюджету від сплати єдиного податку підприємцями, які працюють за спрощеною системою оподаткування, за 10 місяців 2012 року становив 2,9 млрд грн, що втричі більше за показник 2011 року.