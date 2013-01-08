Міненерго наказало готувати до приватизації 13 вугільних підприємств

Про це сказано в наказі №1004, опублікованому на сайті міністерства.

Згідно з наказом, до числа таких підприємств входять «Волиньвугілля», «Донецька енергетична компанія», «Макіїввугілля», «Красноармійськвугілля», «Артемвугілля», «Львіввугілля», «Орджонікідзевугілля», «Шахтарськантрацит», «Торезантрацит», «Сніжнеантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля», «Донбасантрацит».

Керівники зазначених підприємств повинні тепер не пізніше 3 числа кожного місяця інформувати про хід виконання наказу Департамент майнових відносин і управління корпоративними правами Міненерговугілля. Міністерський контроль за виконанням наказу наказано здійснювати заступнику міністра Сергію Чеху.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про особливості приватизації вуглевидобувних підприємств».

До об`єктів приватизації відносяться вуглевидобувні підприємства як єдині майнові комплекси; шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси; розрізи як єдині майнові комплекси; акції, що належать державі в статутних капіталах акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації або корпоратизації державних вуглевидобувних підприємств.

Закон передбачає, що особливими умовами приватизації вуглевидобувних підприємств є продаж усіх акцій, що належать державі (без збереження в державній власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації державних вуглевидобувних підприємств.

Крім того, особливістю є встановлення термінів до трьох років із дня завершення приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації майна об`єктів приватизації шляхом зупинки виконавчого провадження і мораторію на порушення справ про банкрутство вуглевидобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації.

Мораторій не застосовується до рішень про виплату зарплати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв`язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальних (майнових) збитків, нанесених каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю, стягнення аліментів і рішень про стягнення заборгованості зі сплати внесків до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування й заборгованості зі сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, а також до рішень про стягнення заборгованості за електричну енергію та послуги з її передачі та розподілу; переоформлення на покупця (інвестора) об`єкту приватизації діючих спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин без проведення аукціону.

Президент України Віктор Янукович підписав закон на початку травня 2012 року.

Нагадаємо також, що в грудні 2012 року Мінфін вийшов із заявою, згідно з якою виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки в частині приватизації та передачі в концесію державних вуглевидобувних підприємств і шахт, сума держпідтримки вугільної галузі в 2013 році скоротиться на 4,7 млрд грн – із 14,6 до 9,9 млрд грн, зокрема витрати із собівартості готової вугільної продукції скоротяться на 2,1 млрд грн – із 9,9 до 7,8 млрд грн. Приватизація державних вугільних підприємств дозволить у 2013 році скоротити витрати державного бюджету у вигляді дотацій вугільному сектору на 4,7 млрд грн.