У Дніпропетровську під час бійки біля нічного клубу вбили відвідувача

В одному з нічних клубів у Бабушкінському районі Дніпропетровська 5 січня сталося ЧП, повідомляє Сегодня за інформацією прес-служби облУВС. На танцювальному майданчику між двома відвідувачами клубу виникла сварка, працівники закладу виставили обох на вулицю. Однак там конфлікт спалахнув з новою силою - один з бешкетників вдарив другого. Той не втримався на ногах, упав і, вдарившись головою об кахельне покриття, помер.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.