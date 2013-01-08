Померла посол України на Кубі
18:06, 08 січня 2013Суспільство
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Померла Надзвичайний та Повноважний Посол України у Республіці Куба Тетяна Саєнко.
Тетяна Саєнко тяжко хворіла
Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
За інформаією деяких ЗМІ, Т.Саєнко останнім часом тяжко хворіла.
Т.Саєнко була призначена Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Куба указом Президента України Віктор Ющенка від 4 червня 2009 року.
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