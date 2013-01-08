У тестах ЗНО з історії зменшили кількість завдань

У тестах зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України та всесвітньої історії зменшено кількість завдань - з 60 до 55, і відповідно скорочено час на їх виконання зі 150 до 135 хвилин.

Про це повідомляється на сайті Міністерства oсвіти і науки, молоді та спорту України з посиланням на директора Українського центру оцінювання якості освіти Ірину Зайцеву.

"Справді, кількість тестових завдань із деяких предметів зменшено для того, щоб підвищити їх якість. І хоча тепер у тестах з фізики 34 завдання замість 36, час на виконання залишиться тим самим – 180 хвилин. Зокрема, скорочено кількість завдань з вибором однієї правильної відповіді. Натомість збільшено число відкритої форми з короткою відповіддю. Отже, зменшено кількість завдань, де можливе вгадування відповідей, шляхом розвантаження цієї частини тесту від завдань, що потребують громіздких обчислень", - сказала І.Зайцева.

За її словами, підвищено значущість частини тесту, в якій абітурієнти розв’язують задачі та самостійно вписують числову відповідь. "Максимальна кількість балів за виконання таких завдань становить 20 з 56. Щодо банку тестів, то він наповнюється. Міністр Дмитро Табачник оголосив, що за два роки ми повинні створити повноцінний банк тестових завдань, і це виконується. Це моя відповідь тим, хто сумнівається. Тож завдань вистачить усім", - переконана директор центру.

І.Зайцева також повідомила, що певні зміни торкнулись і тестів з іноземних мов. "Для підвищення точності вимірювання критерії оцінювання власного висловлення з іноземних мов зазнали змін як у своїй структурі, так і в системі оцінювання. Наприклад, кількість комунікативних ситуацій зменшено з 4 до 3. Видалено критерій оцінювання «Логічність і послідовність викладу». Переглянуто систему оцінювання власного висловлення за критеріями «Лексика та граматика». Встановлено нові інтервали кількості помилок і балів: 0 – 2 замість 0 – 3, що виставляться під час оцінювання мовного оформлення власного висловлення", - уточнила вона.

"Для підвищення точності вимірювання за рахунок удосконалення критеріїв оцінювання власного висловлення в тестах з української мови і літератури, а також російської мови переглянуто систему оцінювання за критеріями 6а (орфографія і пунктуація), 6б (лексика, граматика і стилістика) – встановлено нові інтервали кількості помилок і балів (0 – 4 замість 0 – 6), що виставляються під час оцінювання мовного оформлення власного висловлення. Сподіваємось, що такі зміни в критеріях оцінювання з української, російської та іноземних мов дадуть змогу підвищити якість перевірки бланків Б. Зменшено кількість завдань у тестах з історії України та всесвітньої історії – з 60 до 55. Відповідно й часу на їх виконання буде відведено менше – 135 хвилин замість 150", - наголосила І.Зайцева.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня розпочато реєстрацію осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Згідно з порядком ЗНО, подати реєстраційні документи майбутні вступники матимуть змогу до 5 березня.