Кожний четвертий платник ПДВ працює в Києві

Це у 2,3 разу більше від показника 2011 року (6,4 тис. суб'єктів підприємництва), і становить 26% від загальної кількості платників ПДВ по Україні (58 тис. суб'єктів підприємницької діяльності), повідомляє прес-служба Держмитслужби України у м. Києві.

На думку податківців, позитивна динаміка є наслідком спрощення реєстраційних процедур. Зокрема, в Києві щомісяця реєструються близько півтора тисячі нових платників податку на додану вартість. У грудні 2012 року було видано 1500 свідоцтв платника ПДВ, що у 2,7 разу більше, ніж у грудні 2011 року.

Співробітники податкових органів припускають, що тенденція до зростання кількості платників ПДВ зберігатиметься і надалі, завдяки, зокрема, введенню електронного сервісу.

Як повідомляв УНІАН, у січні-жовтні 2012 року обсяг перерахованого до бюджету податку на додану вартість у цілому по Україні становив 66,5 млрд грн, що на 3,3 млрд грн більше від торішнього показника. При цьому обсяг відшкодованого ПДВ з початку року становив 43,9 млрд грн, що на 4,4 млрд грн (або 11,2%) більше від показника минулого року.

Обсяг офіційно підтвердженої заборгованості з відшкодування ПДВ не перевищує 5,5 млрд грн. При цьому з 2013 року ДПСУ очікує введення в Україні казначейського векселя для розрахунків з відшкодування ПДВ.

У держбюджеті на 2013 рік обсяг збору податку на додану вартість запланований на рівні 154,576 млрд грн.