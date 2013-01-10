У Києві загинув рибалка, провалившись під лід

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС в м.Києві, повідомлення від свідків про те, що рибалка провалився під лід, надійшло у службу порятунку «101» 9 січня о 15.28.

Через 4 хвилини на місце події прибуло рятувально-водолазне відділення спеціального аварійно-рятувального загону. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники не виявили потопельника через неправильний вказаний орієнтир і втратили чимало часу на пошуки, зауважили у прес-службі. Пізніше вони знайшли тіло чоловіка на вигляд 25-28 років, транспортували його на берег та передали медикам.