Інспектор ДАІ підробив документи для страхування

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, півроку тому, міліціонер підробив на користь одного із учасників ДТП документи необхідні для отримання страхових виплат. Правоохоронець вказав завідомо неправдиві дані про дату зіткнення та вулицю, на якій воно трапилось.

В ході досудового слідства, колишній міліціонер зізнався у шахрайських діях та в суді повністю визнав свою вину.

Суд позбавив його спеціального звання – старший лейтенант міліції та заборонив працювати в правоохоронних органах протягом 3 років. Крім того, йому призначено покарання в вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим терміном в 1 рік 6 місяців.