Експерти: Іноземні інвестори втрачають «апетит» до України
Глобальні керівники роблять ставку на стабільні ринки.
Фондові ринки розвинених країн та тих, які розвиваються, знову стали привабливими для міжнародних портфельних інвесторів. Запобігання "фіскального обриву" на початку цього року в США підбадьорило інвесторів, і вони більш активно вкладають кошти в ризикові активи. Однак на українському фондовому ринку в цьому році оптимізму не додасться - іноземні інвестори в першу чергу будуть вкладати в країни з меншими економічними та політичними ризиками, повідомляє Комерсант.
Міжнародні інвестори з оптимізмом дивляться на перспективи глобальної економіки, свідчить січневе опитування портфельних керівників, проведене аналітиками BofA Merrill Lynch. В анкетуванні взяло участь 254 керівників, що розпоряджаються активами на $ 754 млрд. Число керівників, впевнених в тому, що в найближчий рік темпи економічного зростання прискоряться, на 59% перевищило число тих, хто продовжує чекати уповільнення економіки. У грудні кількість оптимістів на 40% перевищувало число песимістів. Більш оптимістично налаштованих керівників було лише в квітні 2010 року - 61%.
Впевненість у майбутньому дозволяє інвесторам приймати більш високі ризики. Середній рівень готівки в портфелях в учасників опитування знизився з 4,1% до 3,8% - мінімум з квітня 2011 року. При цьому обсяг коштів, що спрямовуються на покупку акцій, досяг максимального значення за два роки завдяки тому, що після досягнення часткової домовленості щодо бюджетного дефіциту в США гравці стали почувати себе комфортніше.
Втім, учасники ринку вважають оптимізм досить крихким. "У США настає сезон корпоративної звітності, і якщо цифри будуть не гіршими від очікувань, то можна припускати, що приплив інвестицій на ринки, що розвиваються, продовжиться", - вважає старший портфельний керівник GHP Group Юрій Селяндін. Однак уже в лютому-березні може відбутися зниження інвестиційної активності, оскільки в ці місяці американським політикам потрібно буде прийняти рішення щодо зниження державних витрат і підвищенню стелі держборгу. Саме підвищення стелі боргу США влітку 2011 року призвело до зниження кредитного рейтингу США від агентства Standard & Poor `s та обвалу на світових фондових ринках.
У таких умовах популярністю в інвесторів користуються акції компаній ринків. У січні число керівників, що збільшили вагу таких акцій у портфелях, було на 40% більше числа тих, хто скорочував подібні вкладення. Згідно з даними Emerging Portfolio Fund Research, за тиждень, що закінчився 9 січня, фонди, орієнтовані на emerging markets, привернули максимальний за всю історію спостереження обсяг інвестицій - $ 7,5 млрд. Як відзначають аналітики BofA, керуючі фондів готові ще знизити частку держоблігацій, готівкових коштів і корпоративних облігацій. Український ринок, хоч і розвивається, ці кошти не отримає, а його негативна динаміка, швидше за все, збережеться.
У 2012 році Україна посіла друге, після Кіпру, місце за темпами падіння фондового ринку: індекс UX упав на 35%. "Дії іноземних інвесторів не завжди відповідають їхнім очікуванням. Але якщо вони дійсно будуть вкладати в ринки, що розвиваються і emerging markets за підсумками I півріччя виростуть на 20%, то тоді черга може дійти і до України", - вважає старший аналітик ІК Astrum Capital Павло Ільяшенко. Нерезиденти можуть продати українські облігації, але в українські акції виручені кошти так і не вкласти. "Акції українських компаній недооцінені, але у нас в країні умови ведення бізнесу одні з найгірших в світі. І з кожним днем ситуація кращою не стає. Нерезиденти банально бояться вкладати в український бізнес", - розповідає директор інформаційно-аналітичного центру Trends & Markets Оксана Курінна. Аналітики впевнені, що багато залежить від того, як уряд вирішить питання зростаючого держборгу і проблему його рефінансування.
У цьому році Нацбанк і Мінфін лише Міжнародному валютному фонду повинні виплатити $ 5,8 млрд. "Спроби регуляторів посилити контроль над ринком цінних паперів кожного разу відсікають відчутний шматок іноземних інвестицій, таких необхідних для успішного функціонування ринку", - говорить пані Курінна. У 2013 році інтерес можливий до грошового та боргового ринків, зокрема ринку держпаперів. Зацікавити інвесторів може і зарубіжний ринок NDF - безпоставкових форвардів на гривню, але його обсяг невеликий. Нові інвестиційні інструменти - ф'ючерс на золото, на валютні пари, введення подвійного лістингу - залишаються дискусійними і блокуються Нацбанком.