Експерти: Іноземні інвестори втрачають «апетит» до України

Фондові ринки розвинених країн та тих, які розвиваються, знову стали привабливими для міжнародних портфельних інвесторів. Запобігання "фіскального обриву" на початку цього року в США підбадьорило інвесторів, і вони більш активно вкладають кошти в ризикові активи. Однак на українському фондовому ринку в цьому році оптимізму не додасться - іноземні інвестори в першу чергу будуть вкладати в країни з меншими економічними та політичними ризиками, повідомляє Комерсант.

Міжнародні інвестори з оптимізмом дивляться на перспективи глобальної економіки, свідчить січневе опитування портфельних керівників, проведене аналітиками BofA Merrill Lynch. В анкетуванні взяло участь 254 керівників, що розпоряджаються активами на $ 754 млрд. Число керівників, впевнених в тому, що в найближчий рік темпи економічного зростання прискоряться, на 59% перевищило число тих, хто продовжує чекати уповільнення економіки. У грудні кількість оптимістів на 40% перевищувало число песимістів. Більш оптимістично налаштованих керівників було лише в квітні 2010 року - 61%.

Впевненість у майбутньому дозволяє інвесторам приймати більш високі ризики. Середній рівень готівки в портфелях в учасників опитування знизився з 4,1% до 3,8% - мінімум з квітня 2011 року. При цьому обсяг коштів, що спрямовуються на покупку акцій, досяг максимального значення за два роки завдяки тому, що після досягнення часткової домовленості щодо бюджетного дефіциту в США гравці стали почувати себе комфортніше.

Втім, учасники ринку вважають оптимізм досить крихким. "У США настає сезон корпоративної звітності, і якщо цифри будуть не гіршими від очікувань, то можна припускати, що приплив інвестицій на ринки, що розвиваються, продовжиться", - вважає старший портфельний керівник GHP Group Юрій Селяндін. Однак уже в лютому-березні може відбутися зниження інвестиційної активності, оскільки в ці місяці американським політикам потрібно буде прийняти рішення щодо зниження державних витрат і підвищенню стелі держборгу. Саме підвищення стелі боргу США влітку 2011 року призвело до зниження кредитного рейтингу США від агентства Standard & Poor `s та обвалу на світових фондових ринках.

У таких умовах популярністю в інвесторів користуються акції компаній ринків. У січні число керівників, що збільшили вагу таких акцій у портфелях, було на 40% більше числа тих, хто скорочував подібні вкладення. Згідно з даними Emerging Portfolio Fund Research, за тиждень, що закінчився 9 січня, фонди, орієнтовані на emerging markets, привернули максимальний за всю історію спостереження обсяг інвестицій - $ 7,5 млрд. Як відзначають аналітики BofA, керуючі фондів готові ще знизити частку держоблігацій, готівкових коштів і корпоративних облігацій. Український ринок, хоч і розвивається, ці кошти не отримає, а його негативна динаміка, швидше за все, збережеться.

У 2012 році Україна посіла друге, після Кіпру, місце за темпами падіння фондового ринку: індекс UX упав на 35%. "Дії іноземних інвесторів не завжди відповідають їхнім очікуванням. Але якщо вони дійсно будуть вкладати в ринки, що розвиваються і emerging markets за підсумками I півріччя виростуть на 20%, то тоді черга може дійти і до України", - вважає старший аналітик ІК Astrum Capital Павло Ільяшенко. Нерезиденти можуть продати українські облігації, але в українські акції виручені кошти так і не вкласти. "Акції українських компаній недооцінені, але у нас в країні умови ведення бізнесу одні з найгірших в світі. І з кожним днем ​​ситуація кращою не стає. Нерезиденти банально бояться вкладати в український бізнес", - розповідає директор інформаційно-аналітичного центру Trends & Markets Оксана Курінна. Аналітики впевнені, що багато залежить від того, як уряд вирішить питання зростаючого держборгу і проблему його рефінансування.

У цьому році Нацбанк і Мінфін лише Міжнародному валютному фонду повинні виплатити $ 5,8 млрд. "Спроби регуляторів посилити контроль над ринком цінних паперів кожного разу відсікають відчутний шматок іноземних інвестицій, таких необхідних для успішного функціонування ринку", - говорить пані Курінна. У 2013 році інтерес можливий до грошового та боргового ринків, зокрема ринку держпаперів. Зацікавити інвесторів може і зарубіжний ринок NDF - безпоставкових форвардів на гривню, але його обсяг невеликий. Нові інвестиційні інструменти - ф'ючерс на золото, на валютні пари, введення подвійного лістингу - залишаються дискусійними і блокуються Нацбанком.