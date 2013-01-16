Ще один облгаз почали банкрутити

Про це йдеться в повідомленнях підприємств у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, провадження у справі про банкрутство «Дніпрогазу» порушено за заявою кредитора, компанією «Укртрансгаз», у зв'язку із заборгованістю підприємства в розмірі 1,316 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня ц.р. Господарські суди Луганської та Вінницької областей порушили справи про банкрутство газопостачальних підприємств голубаха«Луганськгаз» і «Вінницягаз».

Провадження у справі про банкрутство «Луганськгазу» порушено за заявою кредитора, компанією «Укртрансгаз», у зв'язку із заборгованістю підприємства в розмірі 2,531 млн грн. Провадження у справі «Вінницягаз» порушено за заявою компанії «Єврогаз-Інвест Груп».

За повідомленнями в ЗМІ, кредитори облгазів скористалися тимчасовою відсутністю заборони на банкрутство підприємств ПЕК, щоб добитися від компаній повернення боргів.

Подати позови з вимогою про банкрутство до облгазів стало можливим у зв'язку з тим, що Верховна Рада нового скликання поки не продовжила дію закону "Про заходи, спрямовані на забезпечення стабільного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Цей документ забороняє банкрутити ті підприємства ПЕК, в яких є частка держави. Базовий закон було прийнято в 2005 році, але щорічно його дія продовжувалася окремим законом. Цього року такий законопроект внесено до парламенту, але досі не прийнято.

16,8749% акцій підприємства «Дніпрогаз» належить компанії Sagacity Limited, 16,6472% - Eriswell Trading Limited, 16,5599% - Tanter Holdings Limited (всі Кіпр), 1,2% - НАК "Нафтогаз України".

ПАТ «Дніпрогаз» (м. Дніпропетровськ) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Дніпропетровську та області.