Невідомий у масці відлупцював адвоката біля його будинку
02:19, 18 січня 2013Суспільство
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У Закарпатській області, в м. Берегове, невідомий дерев’яною палицею побив адвоката, коли той повертався додому.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Закарпатській області, інцидент стався увечері 16 січня.
Попередньо встановлено, що 32-річний адвокат повертався додому з роботи. Коли він вийшов з машини, щоб відкрити ворота у дворі будинку, до нього підійшов чоловік в чорній масці та почав бити дерев’яною палицею, після чого втік.
Потерпілий госпіталізований до Берегівської районної лікарні, де встановили отримані ним тілесні ушкодження: струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, численні гематоми чола та перелом кістки лівої руки.
За фактом події розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
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