Невідомий у масці відлупцював адвоката біля його будинку

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Закарпатській області, інцидент стався увечері 16 січня.

Попередньо встановлено, що 32-річний адвокат повертався додому з роботи. Коли він вийшов з машини, щоб відкрити ворота у дворі будинку, до нього підійшов чоловік в чорній масці та почав бити дерев’яною палицею, після чого втік.

Потерпілий госпіталізований до Берегівської районної лікарні, де встановили отримані ним тілесні ушкодження: струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, численні гематоми чола та перелом кістки лівої руки.

За фактом події розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).