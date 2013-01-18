ЗМІ: Діда Хасана поховають в Грузії
10:06, 18 січня 2013Суспільство
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Прощання з кримінальним авторитетом Асланом Усояном (Дідом Хасаном) проходить на Троєкурівському кладовищі в Москві з вечора четверга.
Усояна вбили 16 січня
Про це повідомило РІА "Новости" джерело в правоохоронних органах столиці.
"З вечора четверга на Троєкурівському кладовищі проходить громадянська панахида за вбитим кримінальним авторитетом", - сказав співрозмовник агентства. Він додав, що, за попередніми даними, після панахиди останки повезуть в аеропорт для відправки до Грузії на його батьківщину.
Усоян, який вважався найвпливовішим в Росії злодієм у законі, був поранений 16 січня в результаті стрілянини на вулиці Кухарський, пізніше він помер у лікарні.
В ході замаху дві кулі потрапили і в співробітницю ресторану, де сталася НП.
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