ЗМІ: Діда Хасана поховають в Грузії

Про це повідомило РІА "Новости" джерело в правоохоронних органах столиці.

"З вечора четверга на Троєкурівському кладовищі проходить громадянська панахида за вбитим кримінальним авторитетом", - сказав співрозмовник агентства. Він додав, що, за попередніми даними, після панахиди останки повезуть в аеропорт для відправки до Грузії на його батьківщину.

Усоян, який вважався найвпливовішим в Росії злодієм у законі, був поранений 16 січня в результаті стрілянини на вулиці Кухарський, пізніше він помер у лікарні.

В ході замаху дві кулі потрапили і в співробітницю ресторану, де сталася НП.