Чоловік побив лікаря і медсестру дитячої лікарні

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю облуправління міліції.

За їхніми даними, встановлено, що до приймального відділення машиною “швидкої медичної допомоги” було доставлено малолітнього хлопчика у супроводі батька.

У лікарні батько обурився тим, що нібито медичний персонал не квапився, і почав із ними сварку. Під час суперечки чоловік втратив контроль над своїми діями і вдарив спочатку 44-річну медсестру, а потім і 52-річного лікаря, який намагався вступитися за колегу. Після цього чоловік із дитиною залишили медичний заклад, а лікарі викликали міліцію і звернулися за допомогою до колег.

Працівники міліції почали кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). У разі доказу провини, чоловіка можуть покарати штрафом або громадськими роботами, або виправними роботами, або позбавленням волі, залежно від тяжкості завданих тілесних ушкоджень потерпілим, ступінь якої має визначити судово-медична експертиза.