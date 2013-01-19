У Севастополі освятили Чорне море

В Севастополі сьогодні у свято Богоявлення освятили акваторію Чорного моря і головне джерело водозабезпечення міста - Чорноріченське водосховище.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку в розташованому на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський» Свято-Володимирському соборі пройшла присвячена святу Божественна літургія.

Після неї відбувся хресний хід за участю кількох тисяч осіб, у тому числі голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимира Яцуби, голови міськради Юрія Дойникова, представників командування Військово-Морських сил України.

Потім благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій Халюта звершив чин водосвятного молебню, освятив акваторію Чорного моря, а також окропив присутніх.

Сотні людей у Херсонесі взяли участь у зануренні в освячену воду Чорного моря.

У другій половині дня також відбувся водосвятний молебень у Балаклавському районі Севастополя, біля зведеного кілька років тому на березі Чорноріченського водосховища хреста.

Освячення водосховища здійснювалося вже восьмий раз. Вперше воно пройшло на прохання міської влади в момент існування загрози обміління водосховища.

Керівник міста В.Яцуба в коментарі журналістам висловив сподівання, що після чину освячення водосховище наповниться «святою природною водою».

За інформацією КП «Севміськводоканал», повний обсяг Чорноріченського водосховища становить 64 млн куб. м. Основна маса води у водосховищі надходить з гряди Кримських гір, а також в результаті сніготанення, опадів у вигляді дощу.

Освячена вода потрапляє з водосховища в крани до споживачів через 10 годин.

Сьогодні ж перший заступник глави СМДА Сергій Савенков в ефірі Севастопольської регіональної ДТРК заявив, що «питання водозабезпечення міста стоїть дуже гостро, рівень запасів води у Чорноріченському водосховищі перебуває на критичній позначці».

Він додав, що в останні місяці в Севастополі проведена робота з відновлення резервного варіанту водопостачання - ремонту 72-кілометрового водоводу, з Міжгірного водосховища до Чорноріченського водосховища, «тому що очевидно, що Севастополь без дніпровської води не обійдеться, а водовід по дніпровській воді востаннє працював у 2001 році». Водогін відновлений за рахунок власних, оборотних коштів КП «Севміськводоканал», і за рахунок виділення коштів з резервного фонду міського бюджету.

«Зараз ми попросили у Кабінету міністрів України грошей на закупівлю води для Севастополя (Міжгірне водосховище знаходиться на території Автономної Республіки Крим, на відміну від Чорноріченського водосховища, Севастополю не належить - УНІАН), тому що це серйозні суми, які у нас не передбачені», - додав С.Савенков.