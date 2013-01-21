Україна - «за два кроки» від епідемії грипу

Україна перебуває у передепідемічному стані щодо грипу та ГРВІ, проте на сьогодні епідпоріг не перевищено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це наголошували сьогодні фахівці Міністерства охорони здоров'я України на прес-конференції "Епідемічна ситуація в Україні: грип та ГРВІ. Тенденції, прогнози, рекомендації".

За словами першого заступника міністра МОЗ України Раїси Моісеєнко, за останній тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 17%: «Це прогнозована ситуація. Вона пов'язана з тим, що діти після канікул пішли до школи. З дитячого населення починається поширення повітряно-крапельних інфекцій».

Як повідомили Р.Моїсеєнко, «від початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ захворіли більш як 2,5 млн осіб, з них 68% - діти. МОЗ веде цілодобовий моніторинг щодо показників захворюваності на грип та ГРВІ - у жодному з 10 контрольних міст чи територій країни епідемічний поріг поки що не перевищено. Найвищий показник захворюваності на сьогодні - у Києві (але й він нижче за епідемпоріг), найнижчий - у Харківській області».

При цьому Р.Моісеєнко підкреслила, що усі вакцини, які є в Україні, містять штами вірусів грипу, що циркулюватимуть на території країни, а лікарні достатньо забезпечені протигрипозними ліками.

Голова Державної санітарної епідемічної служби, головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко поінформував, що у епідемсезоні 2012-2013 рр в Україні циркулюють штами вірусу грипу А-Вікторія, В-Вісконсін, також не виключена імовірність вірусу A-H1N1-Каліфорнія (так званого "свинячого").

"Порівняно з минулим роком спостерігається заміна двох штамів вірусу грипу, тому можна припустити більш інтенсивний характер перебігу епідемічного процесу у сезон підйому захворюваності на грип та ГРВІ", - сказав А.Пономаренко.

Фахівці прогнозують, що епідемія грипу та ГРВІ може припадати на кінець січня - початок лютого.

Вони нагадали, що особливо уважно до свого здоров'я слід ставитися особам з груп ризику: це, насамперед, діти до 5 років (особливо - діти до 2 років), а також вагітні, літні люди - віком від 65 років, люди з надмірною вагою, хворі на діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, з іншими тяжкими хронічними захворюваннями. Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво зменшує шанс одужати без ускладнень, а часто - вижити. Медики підкреслили, що найтяжчими ускладненнями грипу є пневмонія (може призвести до смерті за 4-5 днів), менінгіт, енцефаліт, грипозні міокардити, інсульти та інфаркти.