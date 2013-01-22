Суд почав розгляд позову Могилянки до відомства Табачника

У Могилянці хочуть, щоб суд визнав протиправною відмову міністерства узгодити правила прийому до університету на 2013 рік, за якими студенти, незалежно від напрямку закінченої бакалавратури, можуть вступати на будь-який напрямок магістратури.

"Студент може отримати ступінь бакалавра з економіки, піти на магістратуру, отримати знання з журналістики та в результаті працювати економічним журналістом. Такий фахівець буде більш затребуваний на ринку праці", - сказали в НаУКМА Комерсантові-Україна.

Разом з тим в Міносвіти нагадали, що отримання кваліфікаційно-освітніх рівнів в Україні є послідовним: студентам дозволяється вступати лише на той напрямок магістратури, за яким був закінчений бакалаврат.

В НаУКМА заборону перехресного вступу вважають посяганням на автономію вузу.

Адвокат фірми ЛББК, що представляє інтереси НаУКМА у суді, Андрій Гук, розповів, що вчора суд розглядав справу по суті, були заслухані пояснення сторін, після чого було вирішено перейти в письмовий режим розгляду справи. Відповідачу дали три дні, щоб надати письмові заперечення.

За словами Гука, в ході засідання суддя поцікавився у представників Міносвіти, чи є в законодавстві норма, що забороняє перехресний вступ і отримав негативну відповідь.