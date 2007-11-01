НБУ попереджає про фальшиві долари

Національний банк України (НБУ) попередив банки про виявлення нового варіанту підробок банкнот номіналом $100 зразка 2003 року. Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ.

Захисна стрічка банкноти імітована друком; з обох боків флуоресціює оранжевим кольором; макротекст частково читається, захисні волокна імітовані підмальовуванням. Зображення чорного кольору на лицьовій стороні банкноти і зображення на оборотній стороні виконані поліграфічним способом, який утворює рельєф фарби.

Нацбанк попереджає, що серійні номери, друк Казначейства і реквізит банку виконані поліграфічним способом, який відповідає оригіналу, але зображення відрізняються від оригінальних. Крім того, оптично-змінне зображення "100" виконане зеленою фарбою з блиском, ефект зміни кольору не відтворений. Не відтворені також магнітний і інфрачервоний захист, зате імітовані неіснуючі реквізити Федерального резервного банку - "С1","С8","В7".