Дніпроенерго, Західенерго, Центренерго і Донбасенерго оштрафували за змову

Антимонопольний комітет України оштрафував членів Оптового ринку енергетичного вугілля за антиконкурентні узгоджені дії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМК, зокрема, оштрафовано енергогенеруючі компанії - ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ «Західенерго», ВАТ «Центренерго» і ВАТ «Донбасенерго» на 650 тис. грн. і 32 вугледобувні компанії - на 264,5 тис. грн. загалом.

За інформацією АМК, зазначені суб’єкти уклали антиконкурентну угоду, яка стосувалася розподілу джерел постачання вугілля, розподілу продукції за асортиментом, розподілу обсягів її реалізації чи придбання. Також угода передбачала встановлення єдиних цін на закупівлю енергогенеруючими компаніями продукції у вуглевидобувних підприємств.

Як зазначили в Антимонопольному комітеті, реалізація цієї угоди фактично призвела до монополізації ринку енергетичного вугілля. Адже узгоджена поведінка компаній охопила майже 80% ринку та створила умови для підвищення ціни на дану продукцію.

Як наслідок, електрогенеруючі компанії позбавили себе можливості самостійно обирати постачальників і умови поставок сировини, а вуглевидобувні — вільно виходити на ринок.

«Намагання компаній вирішити нагальні проблеми ринку енергетичного вугілля призвели до його монополізації. Як і в більшості подібних випадків, це стало наслідком того, що профільне міністерство вчасно не вжило потрібних заходів для належного правового регулювання галузі. Проте сьогодні вже досягнуто порозуміння з міністерством, і ми сподіваємося на його активну позицію у вирішенні цього питання», – наголосив Голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ.

Зі свого боку, вугледобувні підприємства визнали порушення й зобов`язалися заплатити штраф до державного бюджету. Разом із тим, три із зазначених енергогенеруючих компаній не погодилися з результатами розслідування АМК. Позиції сторін комітет врахував, застосовуючи санкції під час сьогоднішнього засідання.