Викрадання Юлії Бондаренко організував психічно хворий бізнесмен

Прокуратура Запорізької області у зв`язку із зникненням Юлії БОНДАРЕНКО - доньки відомої спортсменки, чемпіонки Європи з плавання Світлани БОНДАРЕНКО порушила кримінальну справу за фактом викрадення людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облпрокуратури, кримінальну справу порушено прокуратурою Шевченківського району міста. Запоріжжя за результатами перевірки, проведеної Шевченківським РВ ЗГУ УМВС України в Запорізькій області.

"25 жовтня 2007 р. в Шевченківський райвідділ міліції звернулася відома запорізька спортсменка С.БОНДАРЕНКО із заявою про зникнення її неповнолітньої доньки Юлії. За даним фактом РВВС було проведено перевірку, однак обставини зникнення 15-річної Юлії БОНДАРЕНКО повністю не з`ясовані, хоча одержані відомості свідчать, що дитина могла виїхати з дому разом з чоловіком, особа якого відома правоохоронцям", - повідомили в прес-службі. З урахуванням результатів перевірки прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.1 ст.146 Кримінального кодексу України "Викрадення людини", додали в прес-службі.

На даний момент прокуратурою у справі проводиться досудове слідство.

За словами самої С.БОНДАРЕНКО викрадення її доньки організував бізнесмен Валер`ян ГОРБАЧОВ. Неофіційно інформацію про ймовірну причетність до зникнення дівчинки УНІАН підтвердили і в керівництві УМВС України в Запорізькій області.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.ГОРБАЧОВ уже фігурував у справі за ст. "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Органами прокуратури Запорізької області питання про порушення кримінальної справи вирішувалось 14 днів, і на момент порушення кримінальної справи затриманий, якого доставили до Вольнянського РВВС, за невстановлених обставин втік.

За даними правоохоронців, підозрюваний - уродженець Грузії, страждає на психічні захворювання.