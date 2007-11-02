Черновецький хоче купити довгобуд перед Олімпійським за... собівартістю

Київрада вирішила звернутись до ТОВ «Юджин» з пропозицією компенсувати вартість об’єкта незавершеного будівництва – торговельно-розважального комплексу перед НСК «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на сесії Київської міської ради.

Звернутись до «Юджина» передбачається у найближчі два тижні.

Відповідно до документа, товариству підлягають відшкодуванню кошти, що становлять вартість незавершеного будівництва та всі інші збитки, пов’язані з цим будівництвом, які будуть обґрунтовані та визначені шляхом незалежного оцювання.

Згідно з прийнятим рішенням протягом місяця буде проведено конкурс з визначення суб’єкту оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки витрат ТОВ «Юджин».

Передбачається, що в конкурсі зможуть взяти участь компанії з досвідом оцінки подібних об’єктів, висновки яких були визнані в країнах ЄС.

Депутати також вирішили звернутись до КМУ щодо визначення джерел фінансування відшкодування збитків ТОВ «Юджин» та внесення відповідних втрат в проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік».

Контроль за виконанням цього рішення покладено на Київську міську держадміністрацію.

Заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ під час обговорення проекту рішення зазначив, що ТОВ «Юджин» висловило порозуміння щодо необхідності знесення будівлі перед НСК «Олімпійський».

На сьогодні, за його словами, міська влада має лише витримати всю необхідну процедуру.

«Беззаперечним є той факт, що даний об’єкт буде оцінюватись в будь-якому випадку сотнями мільйонів гривень, оскільки за собівартістю, запевняє «Юджин», там вкладено більше», - додав О.ДОВГИЙ.

Водночас, питання щодо відшкодування збитків товариству вже узгоджено з Кабміном і компанією «Юджин».

«Ми досягли домовленості, що вони самі знесуть, ми для цього повинні прийняти ряд рішень. Із КМУ було досягнуто домовленість, в якій представників «Юджина» запевнили, що в держбюджеті наступного року будуть передбачені кошти на компенсацію незавершеного будівництва», - повідомив О.ДОВГИЙ.

За прогнозом голови постійної комісії Київської міської ради Володимира ПРИСЯЖНЮКА, сума компенсації становитиме понад 200 млн. грн. Він ще раз підкреслив, що столичний бюджет такої суми «не потягне», а тому кошти мають бути передбачені в держбюджеті.