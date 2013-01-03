Київська адміністрація хоче повернути старий іподром

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, голови підкомітету Верховної Ради з питань охорони та популяризації культурної спадщини Олександра Бригинця, про це йдеться у відповіді КМДА на запит парламентарія.

За інформацією народного депутата, старий іподром діяв до 1964 року. А в 1969 році на південній околиці Києва був побудований новий іподром. Територія скакового поля старого іподрому зараз забудована житловими будинками. Головна будівля історичного об’єкта була побудований в стилі ренесанс у 1915-1916 роках архітектором В.Риковим, скульптурне оформлення Ф.Балавенського. Споруда дуже схоже на палац. Криті трибуни у два поверхи розраховані на більш як 4 тис. осіб. У приміщенні були ресторан і буфет. Печерський іподромом вважався одним з кращих місць розваг у Києві. На цей час вже більше року будівля іподрому стоїть порожньою та поступово руйнується.

Як зазначив О.Бригинець, на думку місцевих жителів, історичну будівлю навмисно руйнують, про що свідчать залишені відкритими вікна на даху будинку, провалля у фундаменті, забиті зливні стоки тощо. На вході постійно чергує охорона, яка уникає будь-якого спілкування, тому було невідомо, кому належить будівля.

У зв’язку з цим народний депутат звернувся до КМДА з проханням з’ясувати, кому належить історична будівля і повернути об’єкт культурної спадщини до комунальної власності м. Києва.

«Як повідомили мені в КМДА, «Будинок іподрому» обліковується на балансі Національної академії аграрних наук України, до якої КМДА вже звернулася з вимогою повернути будівлю у власність київської громади”, - повідомив О.Бригинець.

Водночас він вважає, що повернення будівлі не гарантуватиме її збереження у належному стані. “Адже свого часу повернення в міську власність садиба Мурашка теж вважали перемогою. Але час іде, а чиновники, як і недобросовісні колишні власники, досі не почали реконструкцію садиби, щоб врятувати її від руйнування», - зауважив народний депутат.

За його даними, будівля іподрому перебуває в Переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.