У Сумській області виявлено пташиний грип

Пташиний грип виявлено в селі Піски Сумської області. Про це повідомляє 5-й канал, посилаючись на прес-службу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

У селі планують знищити усю свійську птицю, це кілька тисяч голів. У МНС запевняють, що загрози захворіти на високопатогенний штам H5N1 у людей немає.

За словами речника МНС Ігоря КРОЛЯ, пташиний грип виявлено лише в одному селі.

“Прийнято рішення, що буде вилучена і знищена уся птиця в цьому селі. Оперативний штаб планує завершити ліквідацію надзвичайної ситуації протягом 1-2 діб. Ніякої загрози для здоров’я людей немає. В кожний селянський двір роздані координаційною радою спеціальні роз’яснювальні листівки. Кожен двір обійшли рятувальники МНС разом із фахівцями, медиками”, - розповів І.КРОЛЬ.