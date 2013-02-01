З України вивозять ракетне пальне

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, попередньо планується, що завантаження «меланжу» закінчиться наступного тижня.

Даний захід відбувається в рамках успішної реалізації спільного проекту Україна-ОБСЄ. Згідно із міжнародними домовленостями, з Харківщини планується вивезення всієї кількості небезпечної рідини.

Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю узяли на себе Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Угорщина, Фінляндія, Чехія та Швеція.

За словами командування частини, це вже друга партія, що буде вивезена з Харківщини. Перша частина “меланжу” була відправлена у грудні минулого року.

Командир військової частини полковник Олександр Ніколаєв наголосив, що протягом першого півріччя 2013 року планується вивезти усі запаси “меланжу” з території Харківської області і необхідні кошти для цього вже виділені.

Як повідомляв УНІАН, «меланж» із Харківської області вивозять на утилізацію до Росії.

Для проведення комплексу заходів з вивезення «меланжу» з території Харківської області країни-донори ОБСЄ виділили понад 2,2 млн євро.