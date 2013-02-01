Прокуратура хоче відсудити в «Мелітопольгазу» майно на 80 мільйонів
Прокуратура через суд змушує «Мелітопольгаз» повернути державі майно на суму понад 80 мільйонів гривень.
Прокуратура через суд змушує ПАТ «Мелітопольгаз», що здійснює газопостачання частини Запорізької області, повернути у власність держави розподільні газопроводи, споруди на них і транспортні засоби спеціального призначення, всього на суму понад 80 млн грн.
Як повідомив УНІАН заступник прокурора Запорізької області Андрій Кудрявцев, прокуратура Запорізької області пред'явила в інтересах Фонду державного майна України в Запорізькій області, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» позов до ПАТ «Мелітопольгаз» про визнання недійсним договору передачі цього майна підприємству і його повернення в держвласність.
«Ухвалою господарського суду Запорізької області відкрито провадження у справі, судове засідання призначено на 13 лютого цього року», - повідомив заступник прокурора.
За його словами, підставою для подачі позову про повернення ПАТ «Мелітопольгаз» майна на суму понад 80 млн грн стали результати перевірки, в ході якої співробітники прокуратури Запорізької області встановили, «що передача ПАТ «Мелітопольгаз» розподільних газопроводів, споруд на них і транспортних засобів спецпризначення проводилася без дозволу ФДМУ».