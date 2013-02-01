Прокуратура хоче відсудити в «Мелітопольгазу» майно на 80 мільйонів

Прокуратура через суд змушує ПАТ «Мелітопольгаз», що здійснює газопостачання частини Запорізької області, повернути у власність держави розподільні газопроводи, споруди на них і транспортні засоби спеціального призначення, всього на суму понад 80 млн грн.

Як повідомив УНІАН заступник прокурора Запорізької області Андрій Кудрявцев, прокуратура Запорізької області пред'явила в інтересах Фонду державного майна України в Запорізькій області, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» позов до ПАТ «Мелітопольгаз» про визнання недійсним договору передачі цього майна підприємству і його повернення в держвласність.

«Ухвалою господарського суду Запорізької області відкрито провадження у справі, судове засідання призначено на 13 лютого цього року», - повідомив заступник прокурора.

За його словами, підставою для подачі позову про повернення ПАТ «Мелітопольгаз» майна на суму понад 80 млн грн стали результати перевірки, в ході якої співробітники прокуратури Запорізької області встановили, «що передача ПАТ «Мелітопольгаз» розподільних газопроводів, споруд на них і транспортних засобів спецпризначення проводилася без дозволу ФДМУ».