Харківські прокурори завадили міліціонерам продавати метамфетамін

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова.

За його даними, міліціонери займались незаконним постачанням наркотичних засобів та психотропних речовин на територію Харківської області. Їхню незаконну діяльність було припинено на цьому тижні.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.