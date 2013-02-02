Підозрюваний убив співмешканку і заснув

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, повідомлення про вбивство надійшло 31 січня від родички загиблої, яка прийшла до будинку загиблою, де й виявила її труп, а також однолітка-співмешканця, який спав поряд у кімнаті.

Досудовим слідством встановлено, що на грунті побутової сварки, що була підігріта спільно розпитим алкоголем, чоловік двічі вистрілив з мисливської рушниці у бік жертви.

Підозрюваного затримано за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відділом Балтського РВВС відкрите кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.