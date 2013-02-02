Азаров вважає, що затримок зарплат більше немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході спілкування з користувачами Facebook

«За минулий тиждень до мене практично перестали надходити звернення про затримки виплати зарплати, соціальних виплат. На мій погляд, це свідоцтво того, що лад наведено у цій сфері, а там, де є окремі випадки, вони достатньо оперативно виправляються», - написав прем'єр.

М.Азаров зазначив, що залишається проблема невиплати зарплат господарськими підприємствами, іноді тими, які виконували замовлення державних організацій, що вчасно не розплатилися з підрядниками.

«Зараз така інформація збирається і, безумовно, рішення буде знайдене», - повідомив М.Азаров.