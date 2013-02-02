Хабарників ловлять по всій країні (кримінальний огляд)

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС України в Луганській області, чиновниця вимагала у громадянина 5 тис. 500 грн хабара за позачергове надання спеціальної техніки для прибирання снігу і впорядкування території.

Заступника директора було затримано в робочому кабінеті у момент отримання грошей – 5 тис. 500 грн. Кошти, одержані як хабар, вилучені співробітниками міліції.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).

На даний час вирішується питання про пред'явлення держслужбовцю підозри в здійсненні злочину. Ведеться досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

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Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок у кримінальній справі, порушеній за матеріалами Управління СБ України у Хмельницькій області за фактом отримання хабара співробітником митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що заступник керівника одного з оперативних відділів Хмельницької митниці вимагав 2 тисячі доларів США від місцевого мешканця, стосовно якого було складено 15 протоколів про порушення митних правил. Митник обіцяв об’єднати ці протоколи у єдине провадження і таким чином зменшити суму штрафних санкцій, а також не перевіряти достовірність документів, які підприємець надав до митниці, щоб перемістити через митний кордон ще 8 транспортних засобів.

25 травня 2012 року правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» у службовому кабінеті одразу після одержання усієї суми хабара.

Суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.

На підставі ст. 54 Кримінального кодексу України його також позбавлено спеціального звання «Радник митної служби 1 рангу».

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Співробітники державної служби боротьби з економічними злочинами державної (ДСБЕЗ) УМВС України в Чернівецькій області під час отримання хабара в 12,5 тис. грн затримали начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Чернівецькій області.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, правоохоронці з’ясували, що 42-річний очільник інспекції вимагав у приватного підприємця хабар у розмірі 12 тис. 500 грн за вирішення питання щодо реалізації не сертифікованих товарів та подальшого «кришування» діяльності підприємства.

Хабар у сумі 2500 грн посадовець отримав через підлеглого працівника ще 21 січня за вирішення питання щодо призупинення перевірки. 30 січня, поруч із службовим приміщенням, під час передачі остаточної суми хабара в розмірі 10 тис. грн оперативники затримали начальника інспекції з наявним.

Наразі слідчі кваліфікують дії підозрюваного за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання при УМВС. Триває досудове слідство.

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У Луганській області за вимагання і отримання хабара затримано головного лікаря – начальника відділу організації профілактики травматизму одного з комунальних підприємств області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, посадовець вимагав у приватного підприємця 6 тис. грн хабара за передачу в оренду приміщення адміністративної будівлі, що знаходиться на балансі цього комунального підприємства, для розміщення в ньому об'єкту роздрібної торгової мережі.

Головного лікаря було затримано 31 січня слідчим Слідчого управління ГУМВС України в Луганській області та співробітниками УДСБЕЗ у момент отримання грошей – 6 тис. гривень. Грошові кошти, отримані як хабар, вилучено співробітниками міліції.

Цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Ведеться досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.