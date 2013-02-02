В одеському інституті досліджують воду з курятини

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на першого заступника міністра Івана Бісюка.

«Експертиза інституту визначить нашу позицію. Поки що ми погоджуємося з тим, що 4% - це оптимальний показник між повітряно-краплинним охолодженням і водним», - цитує прес-служба І.Бісюка.

За його словами, міністерство дотримується тільки зваженої, науково обгрунтованої позиції, щоб підприємства з різними технологіями одержали оптимальні варіанти цього показника.

Довідка УНІАН. На сьогодні в країнах ЄС встановлені чіткі вимоги до м'яса птиці (Регламент 543/2008). Так, показник масової частки вологи, що виділяється при розморожуванні м'яса, для тушок з вкладеними потрухами і охолоджених у гідроаерозолі, становить 3,3%, а для аналогічних тушок, але охолоджених у ваннах з водою, - 5,1%. Ряд вітчизняних підприємств застосовують процес охолоджування тушок шляхом занурення їх у холодну воду, і тому показник 4% встановлений з урахуванням необхідного підготовчого періоду для адаптації технологічних процесів на цих підприємствах. Разом з тим, встановлення єдиного показника дозволить підвищити конкурентоспроможність продукції птахівництва, яка надходить на внутрішній ринок.