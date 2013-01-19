Глава Нацкомпослуг: Бідним вигідне підвищення тарифів на ЖКП

Підвищення тарифів на теплову енергію і водопостачання до економічно обгрунтованих допоможе розв’язати проблему соціальної справедливості.

Таку думку голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Валерій Саратов висловив в інтерв`ю ZN.UA.

На питання, чому бідні в процентному співвідношенні і в реальних грошах за комунальні послуги платять більше спроможних громадян, В.Саратов відзначив, що проблема дійсно є - ”це питання соціальної справедливості”.

”Наприклад, зараз 16% населення України споживають менш як 2 кубометри води на місяць - це в основному самотні пенсіонери. А є споживачі, які мешкають у великих будинках із сауною, басейном, зимовим садом, і вони витрачають, наприклад, 100 кубометрів води на місяць. Держава компенсує різницю в тарифі і для перших, і для других. При тарифі, наприклад, 5 грн за кубометр води, який покриває 50% собівартості, на самотнього пенсіонера витрачається 10 грн, а на багатого - 500 грн”, - пояснив чиновник.

”Отже, як не дивно, саме бідним вигідний перехід на економічно обгрунтований тариф. Природно, при такому переході необхідно передбачити інструменти адресного соціального захисту тих, хто цього потребує. Такими інструментами можуть бути і субсидії, і адресна соціальна допомога”, - сказав він.

За словами В.Саратова, уряд має вирішити, яку вибрати модель субсидування населення і підприємств, що надають комунальні послуги.

Голова Нацкомпослуг також повідомив, що в даний час рівень тарифів в Україні зіставний із середньостатистичними тарифами, наприклад, Польщі - 9,96% від загальних витрат домогосподарств.