Харківський байбак-віщун пророкує швидку, але холодну весну

Як передає кореспондент УНІАН, степовий звір байбак Тимко II, якого за традицією 2 лютого розбудили в селищі Гайдари на Харківщині, прокинувся від зимової сплячки і не побачив свою тінь – сьогодні похмура погода.

Як пояснили журналістам та нашим присутнім співробітники біологічної станції «Гайдари», де живе Тимко ІІ, це означає, що зима протримається ще шість тижнів, а весна, яка «обов’язково настане» після цього, буде «дещо прохолодною».

Працівник біологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, начальник біостанції «Гайдари» Віктор Токарський зазначив, що наступного року Тимка ІІ планують «познайомити з нареченою» й, можливо, в майбутньому вони робитимуть метеопрогнози разом.

Сьогодні Тимка ІІ також посвятили в кухарі й він презентував присутнім власний рецепт куліша, яким пригостили всіх журналістів.

Довідка УНІАН. Традиція будити байбака, щоб він передбачив прихід весни, прийшла в Україну з США, де День байбака є національним святом.