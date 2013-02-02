Міліція відразу вирахувала чергового горе-«мінера» в Донецьку

У Донецьку правоохоронці встановили особу пасажира, який сьогодні близько 6.00 в аеропорту, очікуючи свій рейс, з хуліганських спонукань зателефонував до міліції і, представившись «капітаном Лавровим», повідомив про те, що в будівлі аеропорту закладено бомбу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, на місце оперативно виїхала група фахівців: працівники МНС, СБУ й міліції.

У результаті відпрацювання з'ясувалося, що інформація була неправдивою. У зв'язку з проведенням заходів з перевірки повідомлення виліт літака рейсом «Донецьк-Київ» затримався на 35 хвилин.

За даним фактом почато кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Донецько-Ясиноватська прокуратура з нагляду за дотриманням законів у транспортній сфері здійснює процесуальне керівництвом ходом досудового розслідування.

Наразі особу яка телефонувала встановлено – це 28-річний чоловік, якому, згідно із санкцією статті КК, загрожує до 5 років обмеження волі.