На Донеччині за рік ліквідували 25 небезпечних злочинних угрупувань

У Донецькій області в 2012 році правоохоронцями регіону було виявлено і ліквідовано 25 небезпечних злочинних угрупувань (НЗУ), до складу яких входило 117 чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що даними злочинними угрупуваннями було здійснено 131 злочин. У міліції підкреслили, що за всіма 25 НЗУ кримінальні справи закінчено і направлено до суду.

У міліції також акцентували, що дуже важливим для правоохоронців регіону було відкриття в 2012 році Донецьку Центру оперативного реагування міліції, функціонування якого дозволило значно збільшити кількість розкритих «за гарячими слідами»злочинів.

Так, порівняно з 2011 роком по області кількість таких розкритих «за гарячими слідами»злочинів зросла в 2 рази (36 %), а по Донецьку - перевищила 50 %. Це означає, що значно більше громадян одержали необхідну допомогу від правоохоронців у максимально короткі терміни, зазначили в обласному главку міліції.