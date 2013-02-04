Контрольний пакет Хмельницькгазу тепер теж у Фірташа

Як повідомляє електронна система розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, станом на кінець третього кварталу 2012 року "Газтек" сконцентрував у своїй власності 50% акцій «Хмельницькгазу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України, в грудні 2012 року «Газтек» на приватизаційному конкурсі також придбав близько 0,998% «Хмельницьгазу». Таким чином, на зараз "Газтек" є власником практично контрольного пакета акцій компанії.

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Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації «Хмельницькгаз» (м. Хмельницький) спеціалізується на транспортуванні та подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

ПАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Власниками самого «Газтеку» є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які ряд ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, який контролює також банк «Надра».