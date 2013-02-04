У Миколаєві після поножовщини п’ятеро чоловіків опинилися в лікарні

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник відділу зв'язків із громадськістю УMBС України у Миколаївській області Ольга Пepeдepeнкo, вночі 3 лютого у Корабельному районі біля магазина, що працює цілодобово, виникла сутичка між 4 або 5 чоловіками. Біля них зупинилася компанія молодих людей, які поверталися додому після зустрічі випускників. Серед них був співробітник міського управління міліції, офіцер. Вони втрутилися і зупинили бійку, але в результаті п'ятеро з них дістали ножових поранень і опинилися в лікарні. Зокрема, співробітник міліції з пораненням грудної клітки зараз перебуває у Жовтневій центральній районній лікарні.

Як сказала О.Передеренко, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Проводяться необхідні слідчі дії, розшукуються винуватці події.