Експерти пропонують застрахуватися від невдалого будівництва

Про це повідомили УНІАН у прес-службі житлового комплексу «Park Stone» в Києві.

За словами начальника відділу продажу ЖК «Park Stone» Дмитра Шості, окремі страхові компанії вже почали звертатися до столичних забудовників із пропозицією продавати такого роду послугу майбутнім покупцям житла.

Він відзначив, що такий страховий продукт передбачає два види страхових ризиків і страхового покриття. Перший передбачає затримку введення в експлуатацію до 6-8 місяців залежно від умов договору. «Фактично, будівництво продовжується, але терміни в'їзду власників до нових квартирі затягуються. Тобто вони продовжують жити в орендованих квартирах, несучи непередбачені витрати. Страхова компанія у такому разі покриває ці витрати», - відзначив Д.Шостя.

Другий ризик, який покриває страховка, це повне замороження будівельного проекту або затримка введення в експлуатацію на термін більш як 8-9 місяців. «У цій ситуації страхова компанія обіцяє повністю повернути інвестору вкладені в будівництво кошти. Проте при цьому права на квартиру переходять страховику, який рано чи пізно поверне собі ці гроші після добудови будинку», - сказав експерт.

За словами Д.Шості, вартість такого поліса варіюється в межах 2-4% від страхової суми (це може бути або ринкова вартість квартири, або інша сума, яку покупець захоче одержати на руки у разі незавершення будівництва будинку). «Поява таких програм - це непоганий сигнал для інвесторів. У разі непередбачених обставин із забудовником у покупця з'являється альтернативний суду механізм захисту своїх інтересів. Забудовники, які пропонуватимуть такі страхові продукти своїм клієнтам, одержать конкурентну перевагу на ринку», - вважає начальник відділу житлового комплексу «Park Stone».

При цьому експерт відзначив, що послуга страхування фінансових ризиків інвесторів житлової нерухомості використовується на російському страховому ринку.