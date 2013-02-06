Полтавська міськрада повернула у власність міста Кадетський корпус

Як передає кореспондент УНІАН, мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що пам'ятка архітектури, яка понад 10 років розвалюється на очах у всього міста, тепер офіційно належить територіальній громаді Полтави в особі Полтавської міської ради на праві комунальної власності.

«Після кількох років судової тяганини і обіцянок Кадетський корпус все ж таки повернули місту. Останнє рішення Вищого господарського суду набуло чинності у листопаді 2012 року... Для того, щоб почати там хоч щось робити, треба було прийняти його у комунальну власність», - сказав О.Мамай.

Тепер влада замовить технічне обстеження стану будівлі Кадетського корпусу і її технічний паспорт. Крім того, для Кадетського корпусу планують найняти охорону, а до попереднього власника - ТзОВ «АОНа-трейдінг» - влада хоче застосувати фінансові санкції за порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Уповноваженою особою на підписання відповідних документів про повернення у комунальну власність Кадетського корпусу депутати визначили першого заступника мера В’ячеслава Стеценка.

Довідка УНІАН. У вересні 1829 року військовим губернатором Репніним було оголошено про заснування у Полтаві Кадетського корпусу. 27 червня 1835 року почалося його будівництво. 6 грудня 1840 року відбулося урочисте відкриття корпусу і перший прийом кадетів.

У радянські роки там розміщувалося Полтавське артучилище, яке було розформовано, і кілька років корпус був порожній.

У 2004 році влада міста під керівництвом Анатолія Кукоби продала корпус ізраїльському власникові. Відтоді будівля почала швидко занепадати.

У 2010 році Полтавська міськрада під керівництвом Андрія Матковського ухвалила рішення про те, що Кадетський корпус необхідно повернути місту через суди. Суди були виграні в 2012 році.