Національна школа суддів започаткувала курс спеціальної підготовки

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін.

За його словами, урочисті події з цієї нагоди відбулися вчора у чотирьох провідних юридичних вишах, а саме: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія» та Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Як зазначив І.Самсін, спеціальна підготовка кандидатів на посаду судді проводиться за денною та заочною формами навчання, тривалість якого становить 6 місяців. 631 кандидат візьме участь в спеціальній підготовці, з них: 148 навчатимуться на денній формі навчання і 483 – на заочній. Кандидати на посаду судді були направлені до Національної школи суддів України для проходження спеціальної підготовки за результатами складення 20 грудня 2012 року анонімного тестування.

“Основним завданням підготовки є формування у кандидата на посаду судді фахових умінь, навичок, професійної культури”, - сказав він.

Він зауважив, що процес підготовки забезпечуватимуть високопрофесійні викладачі, серед яких є як науково-педагогічні працівники, так і професійні судді.