Міністерство: ціна на цукор несправедлива

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Підвищити ціну на цукор без економічної мотивації ми не можемо. Ми розуміємо, що оптова ціна 4,20 грн/кг неможлива, але у нас немає важелів (щоб змінити її - УНІАН). Тому ми говоримо про збалансування, про прогнозні баланси посіву площ цукрового буряка для виробництва цукру і переробки на біопаливо», - сказав міністр.

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При цьому він припустив, що існуючу ціну, можливо, доведеться не підвищувати, а знижувати, щоб попередити можливі податкові ризики для виробників. «Можливо, навіть зменшуватимемо мінімальну закупівельну ціну, щоб цукрозаводи не потрапили у податковий колапс», - зазначив міністр.

Він також звернув увагу, що на ринку цукру досить актуальним є питання пошуку ринків збуту продукції. «Велике питання – зовнішні ринки. Нам вдалося експортувати 400 тонн цукру, проте багато ринків для нас, як і раніше, заборонено через існуючі на них високі ввізні мита, і ми постійно у пошуках нових ринків», - зауважив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, українські цукровиробники завершили сезон, переробивши 17 млн тонн цукрового буряка. Обсяг виробництва цукру з 63 цукрозаводів становив 2,2 млн тонн. Ці обсяги повністю забезпечують внутрішню потребу в цукрі, яка становить 1,8 млн тонн.

Міністерство аграрної політики України працює над освоєнням зовнішніх ринків для української продукції і має намір допомогти українським виробникам цукру вийти на перспективні ринки країн Африки і Азії. Експортний потенціал становить приблизно 450-500 тис. тонн.