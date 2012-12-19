Експерт: від виробництва цукру суцільні збитки

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав голова правління Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» Микола Ярчук.

«Якщо середні витрати на виробництво цукру сьогодні становлять 6,500-7,500 грн за тонну, то ми продаємо цукор по 4,900 грн, а це вже майже 1 млрд грн збитків одержать наші цукрові компанії і заводи», - зазначив М.Ярчук. За його словами, виробництво цукру в поточному сезоні становитиме близько 2,1 млн. тонн, а не 1,8 млн. тонн, як прогнозувалося раніше. Збільшення виробництва відбулося за рахунок зростання цукристості буряку до 400 ц/га з 360 ц/га у минулому маркетинговому році.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України знизив мінімальні ціни на цукор (без урахування ПДВ) на поточний маркетинговий рік (вересень 2012 р. - серпень 2013 р.) до 4083,33 грн/тонну з 4925,14 грн/тонну.

На початку жовтня асоціація «Укрцукор» зверталася до уряду з проханням знизити мінімальну закупівельну ціну на цукор у зв'язку із зниженням цін на внутрішньому ринку.