Прокурор Київщини вимагає арештувати екс-прем'єра Таджикистану

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, "Бориспільський міськрайсуд розгляне у четвер подання прокурора з нагляду за дотриманням законів у транспортній сфері в Київській області про застосування до Абдулладжанова тимчасового арешту".

Згідно із законодавством, передбачено, що впродовж 72 годин після затримання за лінією Інтерполу суд вирішує питання про тимчасовий арешт затриманого до початку екстрадиційного процесу. Тимчасовий арешт обмежується 40 днями.

На цю тему: В аеропорту «Бориспіль» затримали екс-прем'єра Таджикистану

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого в міжнародному аеропорту “Бориспіль” було затримано колишнього прем'єр-міністра Таджикистану А.Абдулладжанова, який був опонентом Президента цієї країни Емомалі Рахмона на виборах 1994 року. Затримання відбулося, коли А.Абдулладжанов прибув до України зі США.

На батьківщині А.Абдулладжанова звинувачують в замаху на Е.Рахмона в 1996 році і причетності до заколоту під керівництвом полковника Махмуда Худойбердиєва в Согдійській області в 1998 році.

За даними Інтерполу, А.Абдулладжанов перебував у розшуку як особа, причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

Впродовж останнього десятиліття А.Абдулладжанов проживав у США. У своєму останньому інтерв'ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді він виграв вибори в 1994 році, а Президент Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.