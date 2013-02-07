Ставицький: Поставки газу через Угорщину і Словаччину почнуться вже у І кварталі

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Він зазначив, що на даний момент переговори з організації таких поставок перебувають на завершальній стадії.

«Зі Словаччиною є технічні питання, які ми узгоджуємо, а з Угорщиною у нас практично всі питання вже вирішено», - зазначив міністр.

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Відповідаючи на запитання, коли можуть початися поставки газу, Е.Ставицький відповів: «Найближчим часом. Ведуться переговори, вони вже на фініші. Ми розраховуємо на перший квартал».

При цьому він також повідомив, що газ може купуватися не лише через німецьку компанію RWE, але й через інші компанії.

Також він сказав, що покупцем може бути не лише НАК «Нафтогаз України».

«У нас було ухвалено рішення урядом про демонополізацію поставок імпортного газу. Отже та компанія, яка домовиться, матиме право вільного доступу до системи, яка дозволить здійснювати поставки газу», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, із 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Російській Федерації до 20 млрд куб. м.

За інформацією екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, в 2013 році поставки можуть здійснюватися через Угорщину.

Також за заявами голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна, компанія очікує збільшення поставок газу від компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

18 січня 2013 року Е.Ставицький повідомив, що Україна на даному етапі опрацьовує ще два маршрути для організації поставок газу з Європи у реверсному режимі.

Він зазначив, що на сьогоднішній день основний маршрут поставок газу з Європи, який Україна купує у німецької компанії RWE, проходить через Польщу.

«Поки отримуємо лише через Польщу. Ми опрацьовуємо ще два маршрути. Вони будуть відомі найближчим часом», - сказав Е.Ставицький.