Рік християнської освіти урочисто відкрили в Тернополі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільскої міської ради, урочистості відбулися 6 лютого в навчально-виховному комплексі школі-колегії ім. Патріарха Йосифа Сліпого, участь у них взяли вихованці закладу, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Української Греко-Католицької Церкви владика Василій, архієпископ Української Православної Церкви Київського Патріархату владика Нестор, духовенство, міський голова Тернополя Сергій Надал та директори всіх загальноосвітніх шкіл міста.

«Оголошення 2013 року в Тернополі роком християнської освіти є важливим і неординарним кроком з боку міської ради. Сьогодні церква є тією інституцією, яка має найвищий рівень довіри в населення. Відповідно її служителі мають найбільше можливостей для виховання нашої нації у духовному аспект. А починати духовне виховання потрібно з дітей, оскільки це наше майбутнє», – сказав під час виступу С. Надал.

Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк зауважив, що завдяки духовності жителі Західної України мають менше суспільних проблем, ніж загалом в державі.

«Сьогодні можна спостерігати багато негативних явищ у суспільстві – наркоманія у ранньому віці, дівчата в 14 років народжують дітей тощо. В Західній Україні трохи інша ситуація завдяки збереженню духовності і сімейної інституції. Виховання дітей з вірою в Бога і любов’ю до людей є вкрай важливим для щасливого майбутнього нашої держави», - наголосив В. Семенюк.

Під час заходу представники духовенства також прийняли звернення до депутатів облради та народних депутатів щодо повернення у шкільну програму уроків з християнської етики.

У Тернополі у рамках року християнської освіти окрім проведення уроків з християнської етики передбачені майстер-класи, круглі столи, духовні академії, теле і радіоуроки з основ християнської моралі.