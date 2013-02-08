Перекинувся пасажирський автобус Радехів-Львів: є постраждалі

Маршрутка перекинулася в кювет, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали четверо осіб, повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

За інформацією прес-служби, ДТП сталося близько 8-ї години ранку у райцентрі Кам‘янка-Бузька.

«Маршрутний автобус з‘їхав з дороги в кювет і перекинувся. На даний час відомо про чотирьох постраждалих, які перебували в автобусі. Їх з травмами різного ступеню тяжкості вже доставлено в Кам‘янка-Бузьку центральну районну лікарню. На місці події працюють відповідні служби. З‘ясовуються всі обставини ДТП», - повідомили у прес-службі обласного ДАІ.

За попередньою інформацією, автобус був заповнений пасажирами, тому не виключається, що кількість постраждалих зросте.